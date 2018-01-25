بالفيديو: باكستانيون يترشحون لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين

2018-01-25 - 2:46 م

مرآة البحرين: بث نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمجنسين من أصول باكستانية وهم يوجهون دعوات باللغة الأوردو لانتخاب قائمتهم في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المزمع عقدها في 10 مارس/آذار 2018.

ونشر محمد حسن العرادي عبر حسابه في تويتر هذه المقاطع مستنكرا ما يحدث، حيث تساءل "هل يعجبك هذا الإعلان؟ انتخابات الغرفة 10 مارس، ساهم في حماية الهوية الوطنية البحرينية واتخذ القرار الذي تراه مناسباً".

كما علق العرادي على مقطع آخر لأحد المجنسين الباكستانيين قائلاً "ما ستشاهده في الفيديو المرفق

هو إعلان لإحدى الكتل المشاركة في انتخابات غرفة التجارة المقررة 10 مارس 2018، ما شاء الله،، هل تتمنى بيتا كهذا البيت باعتبارك بحرينياً،، شارك إذا في حفظ الهوية البحرينية".