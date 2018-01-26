هيئة بريطانية تغرّم قناة العربية 120 ألف جنيه إسترليني بسبب بثها مقابلة مع مشيمع من داخل السجن

2018-01-26 - 11:25 ص

مرآة البحرين: قالت صحف بريطانية اليوم إن هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) العربية غرّمت قناة العربية 120 ألف جنيه إسترليني لخرقها معايير البث المتعلقة بالإنصاف والخصوصية بعد بث مقابلة مع معارض بحريني كان قد تعرّض للتعذيب.

ووجدت الهيئة التنظيمية أن القناة، التي أنشأت في دبي، قد حصلت على فيلم مصوّر للزعيم البحريني المعارض حسن مشيمع، وبثّته دون موافقته، مما أدى إلى انتهاك خطير للخصوصية.

وأوضحت أوفكوم أن برنامجا بث على قناة العربية في 27 فبراير/شباط 2016 قدم "نسخة غير عادلة ومضللة من الأحداث"، كما تم فيه حذف الحقائق المتعلقة بظروف مشيمع حينما تم تصويره.

وكان البرنامج قد تحدّث عن محاولة في 2011 قام بها عدد من الأشخاص، من بينهم صاحب الشكوى (مشيمع)، لتغيير نظام الحكم في البحرين من مملكة إلى جمهورية.

وشمل البرنامج مقابلة مع مشيمع، تم تصويرها أثناء وجوده في السجن، وهو بانتظار إعادة محاكمته، حيث أشار إلى الظروف التي أدت إلى القبض عليه وإدانته وتضمّنت تقديمه اعترافات بشأن مشاركته.

وقبل ثلاثة أشهر من تاريخ تصوير الملف (بحسب ما أفادت "العربية")، وجدت لجنة تحقيق بحرينية رسمية أنه تم الحصول على اعترافات مماثلة من أفراد، بمن فيهم مشيمع، تحت التعذيب.

وأثناء إعادة محاكمته واستئنافه بعد ذلك، أكد مشيمع أن إدانته يجب أن تبطل، نظرا إلى أن اعترافاته تم الحصول عليها تحت التعذيب.

ووجدت أوفكوم أن البرنامج يشكل خرقا خطيرا لقانون البث.