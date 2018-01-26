منظمات دولية ترسل خطابا لملك البحرين تعبر فيه عن خشيتها على صحة نبيل رجب
2018-01-26 - 11:31 ص
مرآة البحرين: ذكرت منظمات دولية أن صحة الناشط البحريني البارز نبيل رجب في تدهور وأن السلطات لا تقدم له الرعاية الطبية.
وقالت المنظمات، وعلى رأسها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان صادر اليوم الخميس إن الحكومة البحرينية منعت "الرعاية الصحية" وكذلك قامت باعتقال، سجن، تعذيب، أو إرغام عدد من المعارضين البارزين على العيش في المنفى.
وقالت المنظمات إنها تلقت أدلة على ان السلطات حجبت الدواء عن رجب الذي أدخل إلى المستشفى عدة مرات في السنوات الأخيرة "في محاولة واضحة لتهديد أمنه وسلامته".
وقال ديميتريس كريستوبولوس، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهو اتحاد دولي يضم 184 منظمة غير حكومية من مختلف أنحاء العالم: "لقد زادت الإشارات المثيرة للقلق مؤخرا من زيادة المخاوف الأمنية المتعلقة بحالة احتجازه".
وأضاف "يجب على الحكومة وقف هذه التكتيكات والإفراج عنه فورا، ونحن نخشى بشدة على حياته".
وقد سجنت السلطات البحرينية عشرات الناشطين وحلت جماعات المعارضة منذ عام 2011.
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