الوفاق تقول إن الشيخ علي سلمان كشف في المحاكمة تفاصيل متعلقة بالأجزاء المقتطعة من مكالمته مع حمد بن جاسم

2018-01-26 - 12:23 م

مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد إن زعيم المعارضة وأمين عام الوفاق كشف خلال جلسة محاكمته أمس الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018 تفاصيل المكالمة التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني في مارس/آذار 2011.

وأوضحت الوفاق في بيان لها إن المحاكمة تتعلق بالمبادرة الخليجية الأمريكية لحل الأزمة السياسية وكان ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة طرفا فيها من قبل الحكم والشيخ علي سلمان طرفا فيها من قبل المعارضة.

وأضافت "المحكمة عرضت مكالمات مقتطعة ومجتزأة ومفبركة وقام الشيخ علي سلمان بكشف حجم ونوع وتفاصيل الفبركات والاقتطاعات بشكل دقيق أمام المحكمة، وكشف الشيخ علي سلمان عن المعلومات المقطوعة والمجدولة من المكالمات وحجم التدليس والفبركة والعبث الذي طال المكالمات التي أجريت أثناء المبادرة الخليجية الامريكية والتي كانت الاتصالات جزء منها، وهو ما شكل فضحاً حقيقياً واضحاً لحجم العبث والتلاعب والكذب الذي يمارس".

وأكملت "كشفت مجريات الجلسة أن وزارة الداخلية استحوذت على 45 ورقة سلمها الشيخ علي سلمان من سجنه لإيصالها الى محاميه، الا أن المحامين لم يستلموها وأصبحت بحوزة وزارة الداخلية منذ 4 أسابيع ( والوزارة طرف في القضية)".

وطالبت الوفاق في ختام بيانها بضرورة وقف هذه المحاكمة وعدم الذهاب في قضية ترتكز على معلومات مفبركة وأن ذلك يضع المحكمة أمام مسئولية أخلاقية.