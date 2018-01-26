تأييد السجن 5 سنوات لمتهم بالهروب من حافلة نقل السجناء
2018-01-26 - 12:30 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد السجن 5 سنوات لمتهم بالهروب من حافلة نقل الموقوفين، خلال نقله من سجن الحوض الجاف إذ رفضت معارضته على الحكم وأيدت الحكم المعارض فيه.
المستأنف هو واحد من 9 متهمين في القضية، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عليهم بالسجن 5 سنوات، وألزمتهم المحكمة بدفع مبلغ 1217.700 دينار قيمة التلفيات التي حدثت في حافلة نقل الموقوفين.
الواقعة التي حدثت في (22 ديسمبر/كانون الأول 2013)، تزعم السلطات أنها بدأت بتعرض الحافلة التي تقل الموقوفين للمحكمة للاصطدام المفتعل من قبل سيارة من المقدمة وأخرى من الخلف ما اضطر السائق للتوقف، وتفاجأ بمهاجمة قائدي السيارتين للحافلة وتهديد الشرطة الموجودين فيها باستخدام سلاح أبيض وأسياخ حديدية، وقام الموقوفون داخل الحافلة أيضًا بتهديد الشرطة وإجبارهم على فتح باب الحافة بالقوة، وتمكن 6 موقوفين من الهرب بمساعدة المتهمين الثلاثة وآخر مجهول.
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