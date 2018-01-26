التربية: المدارس الخاصة ملزمة بتوفير مستندات تثبت أن زيادة الرسوم مرتبطة بتطوير التعليم

2018-01-26 - 12:32 م

مرآة البحرين: قال فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج في اجتماعه مع مديري المدارس الخاصة عالية الأداء، إن المدارس الخاصة ملزمة بتقديم مستندات تثبت أن زيادة الرسوم مرتبطة بتطوير التعليم.

ودعا الجود المدارس الخاصة بالالتزام بقرارت الوزارة بشأن زيادة الرسوم الدراسية، بما في ذلك "موافاة الوزارة بخطاب رسمي يتضمن كافة المستندات التي تؤكد ارتباط زيادة الرسوم باجراءات للنهوض بجودة الخدمة التعليمية، مثل بناء المختبرات المجهزة، والملاعب الرياضية المناسبة للطاقة الاستيعابية، واستقدام المعلمين ذوي الكفاءة العالية وإضافة مبانٍ ومرافق خدمية حديثة، وتطبيق برامج لرعاية الطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توضيح الفرق بين الرسوم الحالية والرسوم بعد الزيادة، وإثبات موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ومجلس الآباء معاً بحسب نسبة الزيادة، حيث لن تعتمد الوزارة أي زيادة إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات المعتمدة بهذا الشأن".

وأشار إلى ضرورة "مرور عام دراسي واحد على آخر زيادة في الرسوم قبل إقرار أي زيادة جديدة، وأن يتم الإعلان عن الزيادة ونسبتها وإبلاغ أولياء الأمور بها قبل بدء التسجيل بوقت كافٍ" على حد قوله.