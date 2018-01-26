العمل ترفع الحد الأدني للرواتب: 450 للجامعيين و300 لغير الجامعيين

2018-01-26 - 12:34 م

مرآة البحرين: قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح الدوسري، إن الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» رفعت سقف الدعم لأجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من 400 إلى 450 دينارا للجامعيين، ومن 270 إلى 300 دينار لغير الجامعيين.

وقال الدوسري إن الوزارة تمكنت حتى الآن من تحسين أجور 5000 بحريني، إذ رُفعت أجور الجامعيين منهم إلى 450 دينارا، وغير الجامعيين إلى 300 دينار.

وأوضح أن الوزارة تستهدف الآن رفع أجور 6000 جامعي من المسجلين ضمن قوائم الوزارة، لافتا إلى أن أعداد الباحثين عن عمل يبلغ 8000 باحث عن عمل.

وبين الدوسري أن الدعم الذي تقدمه الوزارة سيكون على ثلاث سنوات، إذ سيجري دعم أجر البحرينيين ضمن المشروع بواقع 70% من الراتب خلال السنة الأولى، و50% في السنة الثانية، أما السنة الثالثة فسيتم دعم الراتب بنسبة 30%.

وقال: «إن الباحث عن عمل ضمن هذا المشروع سيكون مؤهلا بعد ثلاث سنوات من بقائه على رأس وظيفته»، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون أصحاب الأعمال والشركات في القطاع الخاص مع المشروع.