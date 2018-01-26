2018-01-26 - 12:38 م

مرآة البحرين: حاولت السلطات الأمنية (الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018) مداهمة منزل رجل الدين الشيعي المعتقل الشيخ محمد صالح القشعمي، إلا إنها لم تحظ بموافقة سيدة المنزل التي كانت تتواجد في المنزل لوحدها.

وقالت بنت الهدى القشعمي ابنة الشيخ القشعمي إن والدتها رفضت السماح للشرطة بدخول المنزل لأنها كانت مريضة وتتواجد لوحدها في المنزل، فطلبت منها قوات الأمن جواز سفر أبوالفضل القشعمي، ابن الشيخ القشعمي، حيث سلمته لهم، فغادروا المكان بعد ذلك.

يذكر أن السلطات اعتقلت الشيخ القشعمي وابنه أبوالفضل وابنته أميرة (9 فبراير/شباط 2017) ضمن حملة واسعة استهدفت عشرات النشطاء بعد هروب الشهيد رضا الغسرة ورفاقه من سجن جو المركزي في 1 يناير/كانون الثاني 2017.