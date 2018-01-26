السلطات حاولت تفتيش منزل رجل الدين الشيعي المعتقل محمد صالح القشعمي وصادرت جواز سفر ابنه "أبوالفضل"
2018-01-26 - 12:38 م
مرآة البحرين: حاولت السلطات الأمنية (الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018) مداهمة منزل رجل الدين الشيعي المعتقل الشيخ محمد صالح القشعمي، إلا إنها لم تحظ بموافقة سيدة المنزل التي كانت تتواجد في المنزل لوحدها.
وقالت بنت الهدى القشعمي ابنة الشيخ القشعمي إن والدتها رفضت السماح للشرطة بدخول المنزل لأنها كانت مريضة وتتواجد لوحدها في المنزل، فطلبت منها قوات الأمن جواز سفر أبوالفضل القشعمي، ابن الشيخ القشعمي، حيث سلمته لهم، فغادروا المكان بعد ذلك.
يذكر أن السلطات اعتقلت الشيخ القشعمي وابنه أبوالفضل وابنته أميرة (9 فبراير/شباط 2017) ضمن حملة واسعة استهدفت عشرات النشطاء بعد هروب الشهيد رضا الغسرة ورفاقه من سجن جو المركزي في 1 يناير/كانون الثاني 2017.
حضور الشرطة اليوم إلى منزل والدي، طلبوا تفتيش المنزل لكن والدتي رفضت حيث أنها مريضة وكانت وحدها في المنزل ..— بنت الهدى القشعمي (@bentalhudaq) January 25, 2018
طلبوا منها جواز أخي أبوالفضل..وأعطتهم إياه.. تصفحوه لدقائق وأخذوه وغادروا#أبوالفضل_القشعمي
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