وزير خارجية قطر يؤكد ان الدوحة لن تقع في دائرة النفوذ السعودي

2018-01-26 - 12:58 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للموقع الالكتروني الاخباري الفرنسي "اوبينيون انترناسيونال" أن قطر لن تكون "أبدا" في دائرة "النفوذ" السعودي.

وقال وزير الخارجية الذي ما زالت بلاده تخضع لحظر فرض عليها من قبل السعودية وكذلك الإمارات والبحرين ومصر، "نحن مقتنعون بان السعودية تريد قطر خاضعة لنفوذها وهذا لن يحدث ابدا".

وأضاف في هذه المقابلة الحصرية أن "لقطر هويتها واستقلالها وتاريخها. إنها تتخذ قراراتها بكل استقلالية وهذا الأمر غير قابل للتفاوض وسيبقى كذلك في المستقبل"، مشيرا إلى أن "هذه الطريقة لمحاولة كسرنا لن تجدي والشعب القطري مستعد للقتال دفاعا عن سيادته وعلينا الاستعداد لحماية شعبنا".

وتابع "لكننا نعتقد أن هذا هو الخيار الأخير وليس سوى السياسة والحوار سبيل لخروجنا من هذه الأزمة".

وكانت السعودية ودولة الإمارات والبحرين إضافة إلى مصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

وقال وزير الخارجية القطري "نحن مستعدون لحل دبلوماسي منذ بداية الحصار شرط احترام سيادتنا والقانون الدولي. لكن هل السعوديون مستعدون للحوار والتفاوض؟ سنواصل التساؤل عن دوافعهم الحقيقية".

وأضاف "عندما ننظر إلى الوضع الاقليمي، ما يحدث في اليمن ولبنان، نرى أن السياسة السعودية زعزعت استقرار المنطقة وليس قطر وحدها. لذلك نعتقد أنه يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة وأن نجد الحلول للنزاعات في منطقتنا عبر الحوار، وليس بالتهديد كما نعيش حاليا".