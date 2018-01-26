أسوشيتد برس: مخاوف على حياة الناشط البحريني المعتقل نبيل رجب
2018-01-26 - 1:20 م
مرآة البحرين (أسوشيتد برس): ذكرت منظمة حقوقية اليوم الخميس أن ناشطا مسجونا في البحرين حرم من الرعاية الطبية الكافية ويحتجز مع متطرفين مما يعرض حياته للخطر.
وحكم على نبيل رجب بالسجن سنتين في يوليو/تموز بتهم تتعلق بمقابلات تلفزيونية يزعم الادعاء أنه نشر فيها شائعات وأخبارا كاذبة عن الوضع في البحرين بطريقة "تقوض هيبة الدولة".
واعتبرت جماعات حقوق الإنسان سجنه جزءا من حملة امتدت لعام كامل ضد المعارضة، وشهدت حل كل جمعيات المعارضة السياسية وسجن ناشطين أو إجبارهم على العيش في المنفى.
وأعرب ديمتريس كريستوبولوس، رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي يتخذ من باريس مقرا له، عن قلقه إزاء صحة رجب وسلامته.
وقال كريستوبولوس، في مؤتمر صحافي عقده في بيروت "تلقينا تقارير موثوقة ومثيرة للقلق حول جدارة الرعاية الطبية المقدمة إلى رجب ولدينا اسباب للاعتقاد بأن ظروفه الصحية لا تعالج بطريقة جيدة جدا".
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