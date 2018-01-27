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وزير العمل السابق يتساءل عن الأداة القانونية لتنفيذ قرار رفع أجور الجامعيين
مجيد العلوي
2018-01-27 - 4:30 ص
مرآة البحرين: تساءل وزير العمل السابق مجيد العلوي عن الأداة القانونية والإدارية لتنفيذ قرار وزارة العمل برفع أجور الجامعيين إلى 450 دينار وأجور غير الجامعيين إلى 300 دينار.
وكان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح الدوسري، قال إن الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" رفعت سقف الدعم لأجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من 400 إلى 450 دينارا للجامعيين، ومن 270 إلى 300 دينار لغير الجامعيين.
وزعم الدوسري إن الوزارة تمكنت حتى الآن من تحسين أجور 5 آلاف بحريني.
ويعمل مئات الجامعيين في بأجور متدنية فيما يعاني الآلاف من البطالة.
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