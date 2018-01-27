بلدية الشمالية تزيل الفرشات غير المرخصة في عالي
2018-01-27 - 2:09 م
مرآة البحرين: قامت بلدية المنطقة الشمالية ممثلة في الجهاز التنفيذي وبالتعاون مع ممثل الدائرة السادسة بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله عاشور وبالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأمنية ذات العلاقة وشركة أوربايسر للنظافة بحملة مباغتة لإزالة الفرشات غير المرخص لها والباعة الجائلين في منطقة عالي بالقرب من مصانع الفخار على شارع عالي العام.
وتأتي هذه الحملة بعد استمرار عمليات البيع للفرشات غير المرخص لها والتي يستغلها البعض من العمالة الآسيوية الوافدة والباعة الجائلين لبيع بعض المنتوجات والسلع المتنوعة وغير الملائمة صحيا وبيئيا، كما أثارت هذه الفرشات استياء أهالي المنطقة والمواطنين بعد أن كثرت التجمعات للعمالة الآسيوية والعزاب في وسط الأحياء والمناطق السكنية وممارسة بعض السلوكيات الخارجة عن عادات وتقاليد أهل البحرين.
وقام عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة السادسة عبدالله عاشور وعدد من أهالي المنطقة برصد هذه السلوكيات ورفعها إلى البلدية الشمالية لعمل الإجراء اللازم لإزالة هذه الفرشات غير المرخص لها ومنها بيع الخضراوات والفاكهة والملابس والأسماك وغيرها بالإضافة إلى ضبط العمالة المخالفة لقانون وشروط الإقامة والذين يقومون بممارسة هذا النوع من التجارة غير المرخص لها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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