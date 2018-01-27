رويترز: مصادر من أسرة الأمير الوليد بن طلال تقول إنه أطلق سراحه

2018-01-27 - 2:12 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يوم السبت إنه أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه.

وقال أحد المصادر إنه وصل إلى منزله.

جاء هذا بعد ساعات من لقاء حصري أجرته معه رويترز من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض وقال فيه إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.