السفير الوك كومار سينها: أكثر من 350 ألف هندي يقيمون في البحرين

2018-01-28 - 3:11 م

مرآة البحرين: قال سفير جمهورية الهند لدى البحرين الوك كومار سينها إن "عدد الجالية الهندية في البحرين يصل لأكثر من 350 ألف هندي يقيم في البحرين، أي حوالي 50% من تعداد الجاليات الأجنبية في البحرين هم من الهنود".

وأوضح السفير خلال لقاء مع صحيفة الأيام المحلية، أن "أفراد الجالية سعداء للإقامة والعمل هنا، وينظرون بعين التقدير والاحترام لهذا البلد، فالبحرين بلاشك تتمتع بأفضل القوانين العمالية على مستوى المنطقة، وهذا بدوره ساعد كثيراً بالتعامل مع بعض التحديات التي قد تواجهها أي جالية أجنبية وحل مشاكلها، هناك بعض التحديات التي تتعلق بالمستحقات المالية بالنسبة لموظفيها، ونحن سعداء جداً بالخطوات التي تتخذ من قبل السلطات البحرينية حيال ذلك، وهذا مهم".

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والبحرين قد سجل العام الماضي 2017 نمواً بنسبة تقدر بنحو 35% مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ نحو مليار و250 مليون دولار أمريكي بدون الصادرات النفطية.

وكشف السفير الهندي - الذي يتزامن حديثه مع احتفال الهند باليوم الجمهوري 69، عن أن حجم الاستثمارات البحرينية في الهند قد تضاعف ثلاث مرات خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام، حيث ارتفع حجم هذه الاستثمارات من 48 مليون دولار في العام 2014 الى نحو 260 مليون دولار أمريكي خلال العام المنتهي 2017.

وأوضح السفير الهندي لدى البحرين أن حجم الاستثمارات الهندية في البحرين تقدر بنحو 1 مليار و600 مليون دولار أمريكي تتركز في القطاع المالي، والمقاولات، وقطاع الضيافة، لافتاً الى أن عدد الشركات الهندية العاملة في البحرين نحو 3200 شركة.

وفي الشق السياسي شدد السفير الهندي على موقف بلاده من أمن واستقرار منطقة الخليج التي وصفها بـ «الجوار الموسع» للهند والتي يعيش فيها نحو 8 ملايين مواطن هندي.

وأكد السفير على تعزيز بلاده للتعاون الأمني مع البحرين لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.