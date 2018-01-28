وزارة العمل تفرض على الجمعيات الخيرية تعيين موظف إداري

2018-01-28 - 3:13 م

مرآة البحرين: أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الوزارة ستفرض على الجمعيات الخيرية توظيف موظف إداري.

وقال الوزير حميدان في تصريح له لصحيفة الأيام المحلية، أن هذا التوجه يأتي في سبيل خلق إطار تنظيمي وبهدف التواصل مع الجمعيات والصناديق الخيرية، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الفكرة سيزيد من مستوى التفاعل والمشاركة، بحسب زعمه.

وبين وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة ستوفر الدعم اللازم للجمعيات الخيرية، إذ ستتكفل الوزارة بدفع النسبة الأكبر من أجر الموظف الإداري، فيما سيكون هناك مبلغ على الجمعيات دفعه. وقال إن «تعيين مدير ثابت لكل جمعية سوف يمكننا من التواصل، وسيسهل عقد الاجتماعات في الوزارة ويضمن تنسيق السياسات».

وتابع إن الحاصل الان أن أغلب الجمعيات بمختلف المناطق تعمل بجهاز اداري من خلال أناس متطوعين، كما أن هناك الكثير من الجمعيات مثلا تغلق أبوابها في النهار ويقتصر عملها على الفترة المسائية، وذلك يعود إلى أن القائمين عليها انفسهم ليسوا متفرغين طوال الوقت. وأكد أن هناك جملة من الأسباب تحتم ضرورة توظيف إداري يلتزم بالحضور.