البحرين تبعد اليوم الاثنين عددا من مواطنيها خارج البلاد

مبنى الهجرة والجوازات حيث تم استدعاء عدد من المواطنين تمهيدا لترحيلهم عن البلاد

2018-01-29 - 2:07 ص

مرآة البحرين: من المتوقع أن تبعد البحرين اليوم الاثنين (29 يناير/ كانون الثاني 2018) عددا من مواطنيها خارج البلاد بعد إسقاط جنسيتهم قبل 5 سنوات.

واستدعت السلطات الأحد 28 يناير/كانون الثاني عدد من المسقطة جنسيتهم إلى إدارة الهجرة والجوازات لإنهاء إجراءات ترحيلهم قسرياً خارج البلاد.

وكانت المحكمة قد أيدت 24 يناير الجاري إبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، السيد محمد عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي وتيمور كريمي.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان ورجال دين.

ورحّلت السلطات فعلياً المحامي تيمور كريمي في 23 مايو 2016 فيما قامت بترحيل إبراهيم كريمي في 31 أكتوبر 2017.