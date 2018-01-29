محكمة النقض تنطق اليوم بحكمها في إعدام ماهر الخباز
2018-01-29 - 2:32 ص
مرآة البحرين: تقضي محكمة التمييز اليوم الاثنين (29 يناير/ كانون الثاني 2018) في الطعن المقدم من محامي المتهمين في تفجير السهلة، ومن بينهم المحكوم بالإعدام ماهر الخباز.
وكانت محكمة التمييز قد مدّت (15 يناير/ كانون الثاني 2017) أجل الحكم حتى اليوم الاثنين في القضية التي اتهم فيها الخباز بالوقوف وراء مقتل شرطي باكستاني في تفجير في السهلة، وهي الاتهامات التي نفاها أمام المحكمة.
وأكد الخباز أنه تعرض والمتهمين معه إلى التعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تدينهم بمقتل الباكستاني محمد عاصف، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بأقواله.
والمتهمون في القضية 9 أشخاص 4 منهم أشقاء هم ماهر، فاضل، محمد ومرتضى الخباز، إلى جانب عيسى وإبراهيم شبيب، وفلاح وفؤاد فضل وخليل القصاب.
وتواجه البحرين ضغوط حقوقية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق مزيد من المعارضين بعد تنفيذ الإعدام بحق 3 معارضين في 15 يناير العام الماضي.
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