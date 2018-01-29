أمير قطر يعزي الرئيس الاماراتي بوفاة والدته رغم القطيعة بين البلدين

2018-01-29 - 3:09 ص

مرآة البحرين (أ ف ب): ارسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاحد برقية تعزية الى الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بوفاة والدته، رغم القطيعة بن البلدين التي توشك على دخول شهرها التاسع.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الشيخ تميم وجه برقية إلى "أخيه" الشيخ خليفة "أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته".

وكانت أبوظبي اعلنت صباح الاحمد وفاة والدة الشيخ خليفة، الشيخ حصة بنت محمد آل نهيان، والحداد الرسمي وتنكيس الاعلام لمدة ثلاثة ايام.

وفي الخامس من حزيران/يونيو الماضي قطعت السعودية ودولة الامارات والبحرين اضافة الى مصر علاقاتها مع قطر واتخذت بحقها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات اسلامية متطرفة، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.