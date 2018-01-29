حكم نهائي بإعدام الشاب ماهر الخباز

2018-01-29 - 2:39 م

مرآة البحرين: قضت محكمة التمييز البحرينية (محكمة النقض) اليوم الإثنين (29 يناير/كانون الثاني 2018) بتأييد الحكم بإعدام الشاب ماهر الخباز في قضية قتل شرطي بمنطقة السهلة.

ويعتبر الحكم الصادر من المحكمة، نهائيا غير قابل للطعن، إلا أن حكم الإعدام لا يتم تنفيذه إلا بمصادقة الملك.

وكان الخباز قد أكد سابقا أنه تعرض والمتهمين معه إلى التعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تدينهم بمقتل الشرطي الباكستاني محمد عاصف، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بأقواله.

والمتهمون في القضية 9 أشخاص 4 منهم أشقاء هم ماهر، فاضل، محمد ومرتضى الخباز، إلى جانب عيسى وإبراهيم شبيب، وفلاح وفؤاد فضل وخليل القصاب.

وتواجه البحرين ضغوط حقوقية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق مزيد من المعارضين بعد تنفيذ الإعدام بحق 3 معارضين في 15 يناير العام الماضي.