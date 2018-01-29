» أخبار
مرسوم ملكي بتعيين خالد بن عبدالله آل خليفة سفيرا في الخارجية
2018-01-29 - 2:49 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (6) لسنة 2018 بتعيين سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه يُعيّن خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة سفيرا في ديوان عام وزارة الخارجية، فيما جاء في المادة الثانية أن على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-01-29أ ف ب: محكمة التمييز البحرينية تؤيد سحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم
- 2018-01-29البحرين أبعدت اثنين من مواطنيها صباح اليوم إلى العراق
- 2018-01-29حكم نهائي بإعدام الشاب ماهر الخباز
- 2018-01-29التمييز تؤيد حكما بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق آية الله قاسم
- 2018-01-29محكمة النقض تنطق اليوم بحكمها في إعدام ماهر الخباز
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus