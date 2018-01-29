مرسوم ملكي بتعيين خالد بن عبدالله آل خليفة سفيرا في الخارجية

2018-01-29 - 2:49 م

مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (6) لسنة 2018 بتعيين سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه يُعيّن خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة سفيرا في ديوان عام وزارة الخارجية، فيما جاء في المادة الثانية أن على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.