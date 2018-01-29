» أخبار
البحرين أبعدت اثنين من مواطنيها صباح اليوم إلى العراق
2018-01-29 - 2:57 م
مرآة البحرين: أبعدت السلطات الأمنية البحرينية صباح اليوم الإثنين (29 يناير/كانون الثاني 2018) الشقيقين إبراهيم وإسماعيل درويش إلى جمهورية العراق.
وكان ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة أسقط جنسية عدد من المواطنين بينهم الشقيقين إبراهيم وإسماعيل درويش في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وبث نشطاء صورا للشقيقين وهما يتواجدان في مدينة النجف العراقية بعد ترحيلهما من البلاد.
وعمدت البحرين إلى ترحيل عدد ممن أسقطت جنسيتهم لأسباب سياسية، أبرزهم رجل الدين الشيعي آية الله الشيخ حسين النجاتي.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-01-29أ ف ب: محكمة التمييز البحرينية تؤيد سحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم
- 2018-01-29مرسوم ملكي بتعيين خالد بن عبدالله آل خليفة سفيرا في الخارجية
- 2018-01-29حكم نهائي بإعدام الشاب ماهر الخباز
- 2018-01-29التمييز تؤيد حكما بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق آية الله قاسم
- 2018-01-29محكمة النقض تنطق اليوم بحكمها في إعدام ماهر الخباز
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus