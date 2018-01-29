البحرين أبعدت اثنين من مواطنيها صباح اليوم إلى العراق

2018-01-29 - 2:57 م

مرآة البحرين: أبعدت السلطات الأمنية البحرينية صباح اليوم الإثنين (29 يناير/كانون الثاني 2018) الشقيقين إبراهيم وإسماعيل درويش إلى جمهورية العراق.

وكان ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة أسقط جنسية عدد من المواطنين بينهم الشقيقين إبراهيم وإسماعيل درويش في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وبث نشطاء صورا للشقيقين وهما يتواجدان في مدينة النجف العراقية بعد ترحيلهما من البلاد.

وعمدت البحرين إلى ترحيل عدد ممن أسقطت جنسيتهم لأسباب سياسية، أبرزهم رجل الدين الشيعي آية الله الشيخ حسين النجاتي.