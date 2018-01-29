اشتباكات بين الحرس الثوري وداعش في غرب إيران

2018-01-29 - 3:15 م

مرآة البحرين (رويترز): نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني قوله إن ثلاثة من أفراد الحرس ومثلهم من مسلحي تنظيم داعش قتلوا خلال اشتباكات في غرب البلاد يوم السبت.

وكان الموقع الإخباري الرسمي للحرس الثوري الإيراني (سباه نيوز) ذكر أن مجموعة مؤلفة من 21 متشددا من داعش عبرت الحدود الغربية لإيران وظلت قيد المراقبة قبل أن يشن الحرس الثوري هجوما عليها صباح السبت.

ونقلت تسنيم عن الجنرال محمد باكبور قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني قوله إن 16 من المسلحين جرى اعتقالهم بينما فر اثنان لكنهما الآن محاصران داخل طوق أمني.

وفي يونيو/حزيران الماضي هاجمت داعش البرلمان الإيراني في طهران ومرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات.

وكان منفذو الهجوم جميعا من الأكراد الإيرانيين من المنطقة الكردية الواقعة غرب إيران على مقربة من الحدود العراقية.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ على قواعد داعش في سوريا في 18 يونيو/حزيران ردا على ذلك الهجوم.