الحكومة تقر مرسوما بإنشاء مركز وطني للإسعاف يتبع وزارة الداخلية

2018-01-30 - 7:47 ص

مرآة البحرين: وافقت الحكومة الاثنين (29 يناير/ كانون الثاني 2018) على إنشاء مركز وطني للإسعاف على أن يتبع وزارة الداخلية.

ومنذ استيلاء قوة الدفاع على وزارة الصحة بعد سحق المحتجين في دوار اللؤلؤة مارس/ آذار 2011 خضعت خدمات الإسعاف لسيطرة الأجهزة الأمنية.

وأقرت الحكومة مشروع مرسوم يحدد إنشاء المركز المذكور وتبعيته وأهدافه والمهام والصلاحيات التي يباشرها وهيكله التنظيمي والاعتماد المالي له.