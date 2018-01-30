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الحكومة تقر مرسوما بإنشاء مركز وطني للإسعاف يتبع وزارة الداخلية
مجلس الوزراء
2018-01-30 - 7:47 ص
مرآة البحرين: وافقت الحكومة الاثنين (29 يناير/ كانون الثاني 2018) على إنشاء مركز وطني للإسعاف على أن يتبع وزارة الداخلية.
ومنذ استيلاء قوة الدفاع على وزارة الصحة بعد سحق المحتجين في دوار اللؤلؤة مارس/ آذار 2011 خضعت خدمات الإسعاف لسيطرة الأجهزة الأمنية.
وأقرت الحكومة مشروع مرسوم يحدد إنشاء المركز المذكور وتبعيته وأهدافه والمهام والصلاحيات التي يباشرها وهيكله التنظيمي والاعتماد المالي له.
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