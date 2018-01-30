» أخبار

الحكومة تقر مرسوما بإنشاء مركز وطني للإسعاف يتبع وزارة الداخلية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

2018-01-30 - 7:47 ص

مرآة البحرين: وافقت الحكومة الاثنين (29 يناير/ كانون الثاني 2018) على إنشاء مركز وطني للإسعاف على أن يتبع وزارة الداخلية.

ومنذ استيلاء قوة الدفاع على وزارة الصحة بعد سحق المحتجين في دوار اللؤلؤة مارس/ آذار 2011 خضعت خدمات الإسعاف لسيطرة الأجهزة الأمنية.

وأقرت الحكومة مشروع مرسوم يحدد إنشاء المركز المذكور وتبعيته وأهدافه والمهام والصلاحيات التي يباشرها وهيكله التنظيمي والاعتماد المالي له.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus