البحرين رحلت اثنين من مواطنيها إلى العراق صباح اليوم

2018-01-30 - 11:48 ص

مرآة البحرين: أبعدت السلطات الأمنية البحرينية صباح اليوم الثلاثاء (30 يناير/كانون الثاني 2018) المواطنين عدنان أحمد وحبيب درويش قسرا إلى جمهورية العراق، بعد إسقاط جنسيتهما.

وأظهرت صورة بثها نشطاء تواجد عدنان أحمد وحبيب درويش على متن طائرة، قيل إنها متجهة إلى مطار النجف الأشرف في جمهورية العراق.

وكان ملك البلاد وكان ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة أسقط جنسية عدد من المواطنين بينهم عدنان أحمد وحبيب درويش في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

ويوم أمس الإثنين (29 يناير/كانون الثاني 2018) رحلت السلطات الشقيقين إبراهيم وإسماعيل درويش إلى جمهورية العراق أيضاً.

وعمدت البحرين إلى ترحيل عدد ممن أسقطت جنسيتهم لأسباب سياسية، أبرزهم رجل الدين الشيعي آية الله الشيخ حسين النجاتي.