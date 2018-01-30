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مجلس النواب لم يتسلم أي تغيير حكومي على نظام التقاعد - نائب
2018-01-30 - 11:54 ص
مرآة البحرين: نفى نائب في البرلمان البحريني تسلم أي تعديلات من جانب الحكومة في ما خص نظام التقاعد المعمول به حالياً.
وقال مجيد العصفور أن "لجنة التحقيق في صناديق التقاعد التابعة لهيئة التأمين الاجتماعي لم تتسلم من الهيئة او أي جهة حكومية ما يفيد بتغييرات في تشريعات التقاعد المتبعة في مملكة البحرين".
وأضاف أن "الهيئة سبق لها أن ذكرت في لقاءاتها مع اللجنة عن وجود تصورات تتواكب مع التطور الطبيعي في حجم أصول الهيئة، وعدد المشتركين والمستحقين فيها، ترفعها الهيئة تباعا للحكومة، لكنها لم تذكر أن الحكومة بصدد إجراء تغييرات تتعرض للمزايا التقاعدية التي يحصل عليها المتقاعدون حتى الآن".
وكانت صحف محلية أثارت إمكانية رفع سن التقاعد وإلغاء التقاعد المبكر في سياق مواجهة العجز الإكتواري للهيئة.
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