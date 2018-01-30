وزير التجارة يعتذر لمواطن تلقى رسالة إلكترونية تتضمن عبارات غير مناسبة ردا على طلب توظيفه

2018-01-30 - 1:40 م

مرآة البحرين: قدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اعتذاره لمواطن تلقى رسالة من الشؤون الإدارية في الوزارة تضمنت ألفاظا وعبارات غير مناسبة، قائلا إنه أحال الموظف الذي وظفه بـ "المستهتر" للتحقيق.

وكان الشاب أحمد عبدالله راسل إلكترونيا الشؤون الإدارية بوزارة التجارة بهدف التقدم على وظيفة، لكنه تلقى ردا من موظف يدعى "عمر عبدالله الهاجري" من قسم شؤون الموظفين جاء فيها "في مكان اسمه ديوان الخدمة المدنية، روح ود لهم أوراقك".

ودعا المغرد علي فاضل وزارة التجارة إلى "إعطاء دورات تعليمية في فن التخاطب والتعامل لموظف قسم الشؤون البشرية لأن الناس مو قاعدين يطرون وظيفة من عنده"، متسائلاً "هل هذا أسلوب رد محترم؟".

من جانبه علق الوزير الزياني عبر تويتر قائلاً "هذا تصرف خاطئ من موظف مستهتر وقد قمت بالاعتذار الفوري شخصيا لمقدم الطلب وتحويل الموظف إلى التحقيق الإداري" على حد قوله.