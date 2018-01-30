11 قتيلا على الأقل في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش باليمن

2018-01-30 - 1:52 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤولون وسكان إن 11 شخصا على الأقل قتلوا يوم الثلاثاء في جنوب شرق اليمن في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة عند نقطة تفتيش تديرها قوات محلية مدعومة من الإمارات.

وقال سكان إن مسلحين فتحوا النار على نقطة التفتيش الواقعة شمال شرقي عتق عاصمة محافظة شبوة بعد أن فجر انتحاري سيارته الملغومة فيها.

وقال سكان إن 11 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم وأصيب ثلاثة في حين قال سكان إن عدد القتلى 12.

ووقع الهجوم في الوقت الذي يقاتل فيه انفصاليون جنوبيون قوات الحكومة اليمنية للسيطرة على عدن العاصمة المؤقتة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتهدد الاشتباكات قتالا آخر تشنه حملة تقودها السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في شمال اليمن.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكنه يشبه عمليات سابقة نفذها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي ينشط في المنطقة.

وأخرجت قوات النخبة في شبوة، التي شكلتها ودربتها الإمارات في إطار قتال المتشددين الإسلاميين، مقاتلي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من عتق في عملية عسكرية كبرى في أغسطس/آب الماضي.

والإمارات عضو في التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن عام 2015 في محاولة لإعادة هادي إلى السلطة بعد أن تقدم الحوثيون في عدن مما اضطره لمغادرة البلاد.