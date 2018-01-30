الفرنسية: محكمة النقض البحرينية تؤيد حكما بسجن مساعد الزعيم الروحي للشيعة

2018-01-30 - 1:58 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أيدت محكمة النقض البحرينية الإثنين حكما بالسجن لمدة عام بحق أحد مساعدي الزعيم الروحي لشيعة هذا البلد، حسبما أفاد مصدر قضائي.

وكان حكم على آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم ومساعديه الشيخ حسين المحروس وميرزا العبيدلي بالسجن مدة عام لكل منهما في أيار/مايو 2017 بعد إدانتهم بجمع تبرعات بطريقة غير قانونية وتبييض أموال.

ولم يستأنف الحكم أمام محكمة النقض إلا الشيخ حسين المحروس، وأكدت محكمة النقض الإثنين الحكم الذي بات نهائيا، بحسب المصدر القضائي.

يشار إلى أن آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (76 عاما) الذي يعتبر من الوجوه البارزة للمعارضة في البحرين، يعاني من عدة أمراض وكان أودع المستشفى لفترة قصيرة الشهر الماضي.

وأسقطت عنه جنسيته أيضا منذ 2016 بسبب اتهامات بـ "خدمة مصالح أجنبية".

وتشهد مملكة البحرين الخليجية الصغيرة اضطرابات متقطعة منذ قمع تظاهرات كبيرة عام 2011 قادتها الأغلبية الشيعية التي تطالب بإصلاحات. وكان الشيخ قاسم أحد قادة تلك الاحتجاجات.

وتنفي سلطات البحرين ممارستها أي تمييز ضد الشيعة وتتهم بانتظام إيران بتأسيس "خلايا إرهابية" و"زعزعة استقرار" المملكة الخليجية، الأمر الذي تنفيه طهران.