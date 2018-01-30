البحرين: تواجد أمني مكثف عند منزل آية الله قاسم لإعلانه بحكم محكمة التمييز

صورة لمدرعة تابعة للداخلية وهي تتواجد في محيط منزل آية الله قاسم صباح اليوم

2018-01-30 - 4:04 م

مرآة البحرين (خاص): قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إن قوات أمنية تواجدت بشكل مكثف عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم صباح اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018.

وأوضح النشطاء أن الهدف من التواجد الأمني المكثف كان لإعلان آية الله قاسم بالحكم الصادر بحقه من محكمة التمييز أمس، والذي قضى بتأييد سجنه عاما كاملاً مع وقف التنفيذ هو ورئيس مكتبه الشيخ حسين المحروس وميرزا الدرازي.

ووفق النشطاء فإن قوات الأمن قامت بالأمر ذاته مع عضو مكتب قاسم، الحاج ميرزا الدرازي الذي سلمته الحكم النهائي في القضية.

وفي يونيو/حزيران 2016 أسقطت السلطات جنسية آية الله قاسم، فيما أحالته للمحاكمة لاحقا هو والمحروس والدرازي بسبب ممارسته فريضة الخمس الخاصة بالشيعة والتي اعتبرتها السلطات "جمع أموال دون ترخيص".

وقاطع قاسم المحكمة ورفض تعيين محام عنه، كما فعل ميرزا الدرازي الأمر ذاته.