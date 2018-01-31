الوفاق: نقل آية الله قاسم إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية مهمة

2018-01-31 - 11:50 ص

مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد إن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم تم نقله للمستشفى لإجراء عملية جراحية مهمة، بعد إصابته بوعكة صحية.

وأضافت في بيان لها بأن قاسم "بحاجة لإجراء عملية جراحية منذ أكثر من 10 أيام إلا أن النظام وبشكل مفاجئ ماطل في السماح له بالعلاج وأجل إجراء العملية".

وأكملت "استغل النظام فترة المماطلة لعقد جلسة محكمة التمييز وحرك أدواته القضائية مجددا في محاكمة الوجود الشيعي" في إشارة منها إلى حكم محكمة التمييز بتأييد سجن قاسم وآخرين سنة مع وقف التنفيذ لممارستهم فريضة الخمس الخاصة بالشيعة.

وطالبت الوفاق في ختام بيانها بـ "وقف هذا التحرك العدائي تجاه المكون الشيعي وإعادة الجنسية الى أعلى مرجعية شيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم".