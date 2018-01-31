الدول المقاطعة لقطر تستنكر ما ورد في تقرير مفوضية حقوق الإنسان وتقول إنها تبنت رواية الدوحة

2018-01-31 - 1:46 م

مرآة البحرين: عبرت بعثات البحرين والسعودية والإمارات ومصر في جنيف عن استنكارها لما ورد في التقرير الذي أعدته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها لقطر في الفترة 17 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قائلة إن المفوضية انحازت لقطر وتبنت الرواية القطرية.

وقالت بعثات الدول الأربع في بيان مشترك إن التقرير احتوى على "خلل منهجي تضمن توصيفًا مضللًا للأزمة السياسية وصولًا إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية، إذ إن أساس الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليًا في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يُحرّض على العنف ويروّج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية".

وأعربت بعثات الدول الأربع عن عدم قبولها مضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج، قائلة أنه "تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلًا عن كونه يعكس انحيازًا واضحًا لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبني الرواية القطرية ذاتها المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميًا وعالميًا".