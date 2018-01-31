العفو الدولية تطالب بإلغاء حكم إعدام ماهر الخباز: بني على اعترافات انتزعت تحت التعذيب

2018-01-31 - 2:12 م

مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر من محكمة التمييز ضد الشاب ماهر الخباز قائلة إنه بني على اعترافات انتزعت منه ومن المتهمين الآخرين في القضية تحت التعذيب.

وأوضحت المنظمة في بيان لها إن محكمة التمييز أيدت أحكاما أخرى بالمؤبد على اثنين أحدهما شقيق ماهر، فيما قضت بسجن 6 آخرين 10 سنوات بينهم شقيقين لماهر في القضية ذاتها.

وشكا محامي الخباز من أن المحكمة قبلت اعتراف ماهر الخباز كدليل رئيسي ضده، بالإضافة إلى اعترافات متهمين آخرين انتزعت تحت الإكراه، ووفقا لوثائق المحكمة فإن القضاة قبلوا اعترافات المدعى عليهم لأنهم يعتقدون أن "الاعترافات صحيحة وأن المدعى عليهم أصيبوا بالجراح الواردة في تقرير الطبيب الشرعي بسبب مقاومتهم للاعتقال".

وحذرت المنظمة من أن ماهر الخباز يواجه خطر "الإعدام الوشيك" بعد تأييد محكمة التمييز للحكم، حيث لم يتبق سوى موافقة الملك لتنفيذ الإعدام.

ودعت المنظمة البحرين "الالتزام بالقانون الدولي والتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان وتخفيف جميع أحكام الإعدام وإعلان الوقف الاختياري الرسمي لعمليات الإعدام".