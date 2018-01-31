أسوشيتد برس: رجل دين شيعي بارز أسقطت جنسيته مجددًا في مستشفى بالبحرين

2018-01-31 - 3:16 م

مرآة البحرين (خاص): نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مؤيدين أنّ رجل الدين الشيعي البارز الذي أسقطت جنسيته وما يزال قيد الإقامة الجبرية أعيد إدخاله إلى مستشفى محلي للخضوع لجراحة.

وقد غادر الشيخ عيسى قاسم منزله اليوم الأربعاء.

وقال الشّيخ ميثم السلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان إنّ الشّيخ عيسى قاسم سيخضع لجراحة للفتق. وكان الشّيخ عيسى قد أدخِل إلى المستشفى في ديسمبر/كانون الأول أيضًا.

وأفادت الوكالة أنه من الممكن ترحيل الشّيخ عيسى في أي وقت بعد أن سحبت السّلطات [البحرينية] جنسيته في يونيو/حزيران 2016 بشأن اتهامات له بتأجيج الطائفية وغسل الأموال. وقد نفى مناصروه الاتهامات.

وتمارس العائلة الحاكمة السنية في البحرين حملة قمع ضد المعارضة في الجزيرة ذات الغالبية الشيعية، من خلال سجن السياسيين والنّشطاء أو نفيهم.

والبحرين موطن للأسطول الخامس الأميركي.