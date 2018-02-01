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البحرين: محكمة استئناف عسكرية تنطق 21 الجاري بحكمها في إعدام 6 أشخاص
المحاكم العسكرية
2018-02-01 - 7:06 ص
مرآة البحرين: أعلنت محكمة استئناف عسكرية في البحرين الأربعاء (31 يناير/ كانون الثاني 2018) حجز قضية الشروع في اغتيال قائد الجيش إلى جلسة 21 فبراير للمداولة والنطق بالحكم.
وكانت محكمة عسكرية قضت الشهر الماضي بإعدام 6 بحرينيين بتهمة التخطيط لاغتيال خليفة بن أحمد آل خليفة.
واختفى بعض المتهمين قرابة العام دون علم أهاليهم عن مكان احتجازهم أو الأسباب التي دعت الأجهزة الأمنية لاعتقالهم قبل الإعلان عن لائحة الاتهام ضدهم.
وقال المتهمون إنهم تعرضوا للتعذيب طوال عام كامل لإجبارهم على الادلاء باعترافات تدينهم أمام المحكمة.
وطالبت منظمات حقوقية البحرين بوقف إجراءاتها في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إلا أن البحرين أعرضت عن تلك المطالبات.
وقضت الأربعاء محكمة مدنية بإعدام اثنين بتهمة قتل ضابط شرطة ضمن مجموعة ضمت 58 شخصا بينهم إمرأتان.
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