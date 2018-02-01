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الإفراج عن الشيخ محمد صالح القشعمي بعد عام من السجن

الشيخ القشعمي بعد الإفراج عنه الأربعاء 31 يناير 2018
الشيخ القشعمي بعد الإفراج عنه الأربعاء 31 يناير 2018

2018-02-01 - 7:17 ص

مرآة البحرين: أخلت السلطات البحرينية الأربعاء (31 يناير/ كانون الثاني 2018) سبيل الشيخ محمد صالح القشعمي بعد عام كامل من حبسه احتياطيا.

وقضت محكمة ببراءة الشيخ القشعمي فيما دانت ابنته أميرة بالسجن 5 سنوات ونجله أبو الفضل بالسجن 15 عاما وإسقاط جنسيته.

واعتقل القشعمي وابنه وابنته من منزلهم في 9 فبراير/ شباط 2017 ضمن حملة مداهمات واسعة بالتزامن مع تصفية الشهيد رضا الغسرة واثنين ممن كانوا معه في عرض البحر أثناء محاولتهم الفرار من البلاد.

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