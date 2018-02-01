منظمة العفو الدولية تدين ترحيل مواطنين بحرينيين عن بلادهم

2018-02-01 - 7:31 ص

مرآة البحرين: دانت منظمة العفو الدولية ترحيل البحرين عددا من مواطنيها عن البلاد، داعية إلى وقف عمليات الطرد المقررة لآخرين والسماح لمن طردوا بالعودة إلى البلاد.

وقالت العفو الدولية في بيان الأربعاء (31 يناير/ كانون الثاني 2018) إن ابعاد حكومة البحرين أربعة من مواطنيها الذين ألغيت جنسيتهم في عام 2012، يمثل "استخفافا آخر بمواطنيها و لحقوق الإنسان والقانون الدولي على نطاق أوسع".

وكانت البحرين قد أبعدت الأخوين إسماعيل وإبراهيم درويش قبل أن تقوم بإبعاد عدنان كمال وحبيب درويش، فيما ذكرت معلومات أنها حددت موعدا نهائيا لترحيل الأخوة محمد، عبدالأمير وعبدالنبي الموسوي وزوجته مريم رضا.

لين معلوف، مديرة البحوث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية اعتبرت أن تحويل المواطنين إلى عديمي الجنسية و إجبارهم على مغادرة البلاد "يشكل انتهاكا للقانون الدولي".

وأشارت معلوف إلى أن الحكومة تستخدم اسقاط الجنسيه "أداة لسحق جميع أشكال المعارضة"، مستغربة صمت "الحلفاء الرئيسيين مثل المملكة المتحدة التي يمكنها استخدام نفوذها لإدانة هذه الاعمال علنا".

ودعت معلوف سلطات البحرين إلى وقف جميع عمليات الطرد المقررة فورا والسماح للذين طردوا بالفعل بالعودة إلى البلاد وإعادة جنسيتهم.