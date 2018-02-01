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النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ينفي استبعاد مزدوجي الجنسية من الدعم الحكومي
2018-02-01 - 12:06 م
مرآة البحرين: نفى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو استبعاد كل مزدوجي الجنسية من الدعم الحكومي في البحرين، لافتاً إلى أنه سيتم استبعاد من يتمتع بجنسيتين ويحصل على دعم من الدولة الأخرى.
وأكد فخرو على هامش اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة مع الحكومة أمس، على أهمية أن يكون لدى الحكومة نظام دقيق يغطي كل المستفيدين لكي تعرف الحكومة والسلطة التشريعية كل عائلة ماذا تستفيد من مختلف الجهات الحكومية.
واستدرك «هل هناك أشخاص يحصلون أكثر مما يستحقون؟ هل هناك مزايا ومساعدات مكررة؟ أو أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط ويحصلون عليها؟ كل هذه الأمور يجب أن تحكم الرقابة عليها من خلال النظام الجديد» على حد قوله.
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