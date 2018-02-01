وزير الداخلية يلتقي نظيرته البريطانية في لندن ويشكرها على تصنيف جماعات بحرينية كمنظمات إرهابية

2018-02-01 - 12:11 م

مرآة البحرين: غادر وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث التقى فيها نظيرته البريطانية أمبر راد.

وقال بيان رسمي إن الوزيرة البريطانية أعربت عن "تعاطفها مع مواقف البحرين، مؤكدة استعداد المملكة المتحدة لمواصلة التعاون البناء مع مملكة البحرين في مختلف المجالات الأمنية".

من جهته أعرب وزير الداخلية البحريني عن تقديره "للمبادرة الاستباقية لمكافحة الإرهاب، التي تبنتها السيدة أمبر راد، والمتمثلة في الطلب من البرلمان البريطاني ، تصنيف مجموعات بحرينية خارجة عن القانون، كمنظمات إرهابية، منوها إلى أن التنسيق الأمني بين البلدين، تاريخي وليس بالأمر الجديد".

وقال البيان الرسمي إن وزير الداخلية تحدث مع نظيرته البريطانية عن "الأعمال الإرهابية" في البحرين والعناصر التي تقف خلف التخطيط لها وهي متواجدة في "إيران وتتلقى دعما وتمولا من الحرس الثوري الإيراني".

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على "مراجعة الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين والعمل على تطويرها بما يسهم في دعم مجالات التعاون المتعلقة بالتدريب وتبادل المعلومات والجرائم المستحدثة، مؤكدين في الوقت ذاته إدراكهم التام للمخاطر والتهديدات الأمنية التي باتت تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن البعض أصبح يعتمد عليها في مجال إثارة الفتن والتحريض وارتكاب الجرائم".

كما التقى وزير الداخلية البحريني خلال زيارته لندن عددا من أعضاء البرلمان البريطاني بحضور نائب رئيس حزب المحافظين وعضو لجنة الشئون الداخلية.