لا تسريح لموظفي طيران الخليج - رئيس النقابة

2018-02-01 - 12:17 م

مرآة البحرين: أكد رئيس نقابة طيران الخليج، أحمد الكويتي، أن اللقاء الأخير الذي جمع النقابات العمالية التابعة للشركة ورئيس مجلس إدارة طيران الخليج زايد الزياني قد تطرق بصورة أساسية إلى الشائعات المتناقلة بشأن وجود توجه إلى تسريح عدد من العمال، مشيرًا إلى أن الزياني طمأن النقابات وأكد لها أن ما يشاع لا أساس له من الصحة.

ولفت في تصريح صحفي إلى أن رئيس مجلس الإدارة عبر خلال اللقاء عن الاعتزاز بالموظف البحريني، وأن مصلحته موضوعة على رأس أولويات الشركة، مضيفًا «بالإضافة إلى لقاء الوزير الزياني، فقد التقينا نائب الرئيس التنفيذي للشركة وليد العلوي الذي طمأننا -ضمن عدة لقاءات - بعدم وجود وارد لدى الإدارة لتسريح العاملين البحرينيين، علاوة على أن الشركة في طريقها إلى التطوير والتوسع».