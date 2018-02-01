الوفاق: النظام في البحرين يمارس سياسة التهجير القسري للمواطنين الأصليين

2018-02-01 - 12:20 م

مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين إن النظام يمارس سياسة "التهجير القسري للمواطنين البحرينيين الأصليين عبر القيام باسقاط جنسياتهم ثم مطالبتهم بمغادرة البحرين كونهم عديمي الجنسية".

وأكدت الوفاق أنَّ هذا الأسبوع شهد تهجيراً لعدة مواطنين والتهجير مستمر خلال الأيام القادمة لمواطنين آخرين لهم امتدادات راسخة منذ القدم في بلدهم البحرين.

وأشارت في بيان لها إلى أنَّ التهجير القسري أسلوب غير انساني وليس له أي أرضية قانونية ويمارس ضمن سياسات الاضطهاد والجرائم الماسة بحقوق الإنسان ضمن مسار الحكم الشمولي القائم على الاستفراد والاستبداد.

واعتبرت الوفاق أنَّ هذه السياسة "عنصرية طائفية تعبر عن سلوك انتقامي يستحضر دائماً سياسات الأنظمة البالية والمتطرفة".

ونوهت إلى أنَّ النظام استهدف بهذه الجريمة أعلى مرجعية في الطائفة الشيعية في البحرين وعدد كبير من العلماء والشخصيات والأكاديميين والنشطاء وهو مستمر في هذه السياسة باسقاط جنسياتهم وحرمانهم من الحياة وهو ما يعكس طريقة إدارة النظام في التعامل مع المواطنين البحرينيين بسبب وجود حراك شعبي كبير وواسع للأغلبية السياسية من شعب البحرين يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحريّة والإنسانية وأن يعيشوا كما تعيش شعوب العالم المستقر والمتحضر.

ودعت الوفاق في ختام بيانها المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف هذا المشروع العنصري وغير الإنساني وعدم السكوت أمام هذا الكم الهائل من التجاوزات الإنسانية والحقوقية الفادحة، على حد قولها.