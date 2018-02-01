2018-02-01 - 12:25 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أصدرت محكمة بحرينية الأربعاء أحكاما بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة بحق 60 شيعيا دينوا بعدة تهم بينها تشكيل "جماعة إرهابية"، بحسب ما أفاد مصدر رسمي ومصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة أمرت بإعدام اثنين من المتهمين، والسجن المؤبد بحق 19 منهم، والسجن 15 عاما بحق 17، والسجن 10 سنوات بحق 9، والسجن خمس سنوات ل11، وبراءة اثنين.

كما أمرت بإسقاط الجنسية عن 47 من هؤلاء.

وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن جميع المتهمين من الشيعة، مشيرا إلى أن 36 منهم في السجن حاليا، بينما تمت محاكمة الباقين غيابيا.

وقالت النيابة إن التهم التي قامت عليها القضية تتضمن "تشكيل جماعة إرهابية (...) والتدرب على استعمال الأسلحة (...) والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات".

وذكرت أن التنظيم تم تأسيسه والانضمام إليه "في إيران والعراق".

وتشهد مملكة البحرين الخليجية الصغيرة اضطرابات متقطعة منذ قمع تظاهرات كبيرة عام 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب باصلاحات.

وتنفي سلطات البحرين ممارستها أي تمييز ضد الشيعة وتتهم بانتظام ايران بتاسيس "خلايا إرهابية" و"زعزعة استقرار" المملكة الخليجية، الأمر الذي تنفيه طهران.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن أحكام الأربعاء هي بين الأقسى التي أصدرتها محكمة بحرينية في الأشهر الاخيرة، مشيرا إلى أن هناك 21 بحرينيا شيعيا محكوم عليهم بالإعدام حاليا، 14 منهم حوكموا في 2017.