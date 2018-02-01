وفاة شاب بحريني في حادث مروري بالإمارات

2018-02-01 - 1:06 م

مرآة البحرين: توفي شاب بحريني بحادث مروري مروع على الطريق الحدودي بين السعودية والإمارات يوم امس.

وقال أحد أقرباء المتوفي بأن الشاب حسين النشمي يعمل بنقل السيارات يوميا من وإلى البحرين، وقد تعرض يوم أمس لحادث مروري مروع أدى لتدهور رافعة السيارات التي يقودها، وتعرضه لإصابات بليغة أودت بحياته في الحال.

فيما بين قريب المتوفي بأنهم إلى الآن ينتظرون تفاصيل الحادث من الجهات الأمنية المختصة.

ومن المزمع أن تتم مراسيم الجنازة وتشييع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير بمقبرة أبوقوة عصر اليوم الخميس، فور وصوله عبر المنفذ الحدودي جسر الملك فهد.