الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 13 آخرين وإسقاط الجنسية عن 25 مواطنا في قضية «تفجير كرانة»

2018-02-01 - 1:18 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة (الخميس 1 فبراير/شباط 2018) برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، بإجماع الآراء بإعدام المواطن موسى عبدالله موسى جعفر، بتهمة قتل شرطي في تفجير كرانة.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن المؤبد على 13، والسجن 15 سنة لثمانية، والسجن 3 و5 سنوات لأربعة، وأمرت بإسقاط جنسية 25 منهم، كما برأت 6 من التهم المسندة إليهم.

وتزعم السلطات أن شرطيا قتل بسبب تفجير عبوة في منطقة كرانة (الجمعة 28 أغسطس/آب 2015)، فيما أعلنت خلال 24 ساعة عن قبضها على المتهمين.

وتشكك جهات معارضة في مثل تلك الحوادث التي عادة ما تصفها بـ "الغامضة"، وتطالب بتشكيل لجان تحقيق مستقلة فيها، إلا أن السلطات ترفض الاستجابة لمثل تلك المطالبات.

ويوم أمس الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018 قضت المحكمة ذاتها بإعدام متهمين اثنين والمؤبد لـ 19 آخرين، السجن 15 عاما لـ 17، و10 سنوات لـ 9 متهمين، و5 سنوات لـ 11 وبراءة اثنين من التهم الموجهة إليهم كما أمرت بإسقاط جنسية 47 متهماً، في قضية الهروب من سجن جو وقتل الضابط الحمادي والتستر على مطلوبين.