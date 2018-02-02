البحرين: إبعاد 4 بينهم إمرأة يرفع عدد المبعدين إلى 8

2018-02-02 - 4:32 ص

مرآة البحرين: أبعدت السلطات البحرينية الخميس (1 فبراير/ شباط 2018) 4 من مواطنيها عن البلاد، ليرتفع عدد المبعدين خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 8 مبعدين.

وأبعدت السلطات 3 أشقاء هم محمد، عبدالأمير وعبدالنبي الموسوي إلى جانب زوجة الأخير مريم رضا، إلى العراق.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دانت أمس ترحيل البحرين عددا من مواطنيها، ودعت إلى وقف عمليات الطرد المقررة للأشقاء الثلاثة إلا أن البحرين استمرت في إجراءاتها.

وقالت العفو الدولية في بيان الأربعاء (31 يناير/ كانون الثاني 2018) إن ابعاد حكومة البحرين أربعة من مواطنيها الذين ألغيت جنسيتهم في عام 2012، يمثل "استخفافا آخر بمواطنيها و لحقوق الإنسان والقانون الدولي على نطاق أوسع".

وكانت البحرين قد أبعدت الأخوين إسماعيل وإبراهيم درويش قبل أن تقوم بإبعاد عدنان كمال وحبيب درويش.

لين معلوف، مديرة البحوث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية اعتبرت أن تحويل المواطنين إلى عديمي الجنسية و إجبارهم على مغادرة البلاد "يشكل انتهاكا للقانون الدولي".

وأشارت معلوف إلى أن الحكومة تستخدم اسقاط الجنسيه "أداة لسحق جميع أشكال المعارضة"، مستغربة صمت "الحلفاء الرئيسيين مثل المملكة المتحدة التي يمكنها استخدام نفوذها لإدانة هذه الاعمال علنا".