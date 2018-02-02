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آية الله قاسم خضع لعملية جراحية صباح اليوم في ابن النفيس
2018-02-02 - 1:28 م
مرآة البحرين (خاص): قال مصدر طبي إن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم خضع لعملية جراحية صباح اليوم الجمعة 2 فبراير/شباط 2018 في مستشفى ابن النفيس.
واكتفى المصدر بالقول إن قاسم تم نقله لغرفة العناية بعد العملية.
وكانت الوفاق قالت في بيان لها الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018 إن آية الله قاسم تم نقله للمستشفى لإجراء عملية هامة.
وقبل حوالي شهرين خضع قاسم لعملية جراحية بعد تردي وضعه الصحي، حيث يخضع لإقامة جبرية منذ مايو/أيار 2017، فيما تخضع بلدة الدراز إلى حصار منذ يونيو/حزيران 2016.
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