آية الله قاسم خضع لعملية جراحية صباح اليوم في ابن النفيس

2018-02-02 - 1:28 م

مرآة البحرين (خاص): قال مصدر طبي إن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم خضع لعملية جراحية صباح اليوم الجمعة 2 فبراير/شباط 2018 في مستشفى ابن النفيس.

واكتفى المصدر بالقول إن قاسم تم نقله لغرفة العناية بعد العملية.

وكانت الوفاق قالت في بيان لها الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018 إن آية الله قاسم تم نقله للمستشفى لإجراء عملية هامة.

وقبل حوالي شهرين خضع قاسم لعملية جراحية بعد تردي وضعه الصحي، حيث يخضع لإقامة جبرية منذ مايو/أيار 2017، فيما تخضع بلدة الدراز إلى حصار منذ يونيو/حزيران 2016.