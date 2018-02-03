وزارة الصحة: مرضى السكلر يقدر عددهم بحوالي 8664 مريضا مسجلين بالوزارة

2018-02-03 - 2:21 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الصحة إن عدد مرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) المسجلين لديها في نظام الصحة والذين يتلقون علاجهم في الرعاية الأولية والرعاية الثانوية حوالي 8664 مريضا، حيث بلغ عدد المرضى الذكور حوالي 4271 مريضا، بينما بلغ عدد المرضى الإناث حوالي 4393 مريضة.

وفي ردها على سؤال نيابي أوضحت الوزارة أن أسباب وفاة مصابي السكلر تلخص في "جلطة الشريان الرئوي، متلازمة الصدر الحادة، تكسر الدم داخل الطحال والكبد، الفشل الكبدي نتيجة الأنيميا المنجلية، السكتات الدماغية، الفشل الكلوي نتيجة الأنيميا المنجلية، نقص المناعة والالتهابات وتوقف عمل النخاع الدموي".

وأضافت إنها خصصت قسما خاصا للنساء المصابات بالسكلر "وذلك في قسم الحوادث والطوارئ وفي وحدة خاصة وهي (منطقة D) بسعة تبلغ 12 سريرا، مخصصة للمريضات من عمر 18 عاما وما فوق فقط، وما دون ذلك تتم معالجتهن في وحدة الأطفال، كما خصصت الوزارة فريقا طبيا يشرف على الإجراءات العلاجية لهن، وهم في الغالب من الفريق الطبي نفسه في مركز أمراض الدم الوراثية، وتم أيضا تخصيص جناح خاص لتنويم مريضات فقر الدم المنجلي (السكلر) وما يزيد على الطاقة الاستيعابية لهذا الجناح يتم تحويل الفائض إلى الجناح المقارب له تماما".

وأردفت "بناء عليه فإن مريضات فقر الدم المنجلي (السكلر) يتلقون علاجهن بشكل خاص ومستقل عن باقي المرضى المترددين على قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، كما يتم تقديم ذات الخدمات المقدمة لمثيلهن من الرجال بشكل منفصل في الأماكن المخصصة لهن".