الإعلام تقول إن نسبة البحرنة في وكالة أنباء البحرين «بنا» تجاوزت 95 بالمئة

2018-02-03 - 2:24 م

مرآة البحرين: وزارة شؤون الإعلام في ردها على اقتراح نيابي ببحرنة وظائف الدوام الكلي والجزئي بوكالة أنباء البحرين أن عدد الموظفين البحرينيين في الوكالة حاليا 62 موظفا بشكل دائم (بنسبة مئوية تبلغ 95.4%) فيما يبلغ عدد الموظفين من الخبرات العربية 3 موظفين بعقود التوظيف لغير البحرينيين، إذ يشكلون نسبة (4.6%).

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتوظيف (21) شابا وشابة في وكالة أنباء البحرين خلال السنوات الخمس الماضية، وبالمقابل تم الاستغناء عن أكثر من (12 موظفا) بنظام عقد العمل الجزئي والقطعة، لكنها استعانت بمحررين بنظام العقود الجزئية ونظام القطعة للعمل في الوكالة، منهم 15 مواطنا، ويجري العمل على تثبيت عدد منهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، فيما يبلغ عدد العقود للأجانب 14 عقدا، من بينهم المتخصصون في الترجمة الصحفية باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية، إلى جانب المراسلين الصحفيين الذين يعملون أيضا في عدد من الصحف المحلية، وذلك لخبراتهم الطويلة في مجال العمل الصحفي.