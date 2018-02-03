الاستئناف: السجن 5 سنوات لمتهم بوضع قنبلة وهمية على شارع الاستقلال بمدينة عيسى

2018-02-03 - 2:45 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات على متهم (21 سنة) بوضع جسم محاكٍ للمتفجرات فيما برأته محكمة أول درجة من الشروع في تفجير جسم آخر وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في 21/5/2015 شرع وآخرين مجهولين في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم انفجار القنبلة، كما صنع وأحرز وآخرين مجهولين مفرقعات (النيتروسيليولوز وخليط البيروكلورات وخليط نترات البوتاسيوم)، وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية؛ تنفيذا لغرض إرهابي، وأنه وضع وآخرين مجهولين نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام.

وتدعي السلطات أن المتهم وضع القنبلة الوهمية وكان إلى جانبها قنبلة حقيقية لم تنفجر أثناء تواجد الشرطة، وكان الجسم الوهمي عبارة عن سخان ماء أبيض اللون صغير الحجم وأسلاك كهربائية وشاحن لابتوب مع ثلاث بطاريات وشريط لاصق، أما الجسم الحقيقي فهو عبارة عن طفاية حريق موصولة بهاتف نقال وشريط لاصق أحمر اللون و3 مصابيح وكرات معدنية.

واكتفت المحكمة بإدانة المتهم عن وضعه قنبلة وهمية، فيما برأته من وضع القنبلة الثانية لعدم وجود دليل يثبت ذلك.