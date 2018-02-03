تأييد السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهم بالانضمام لائتلاف 14 فبراير وتيار الوفاء

2018-02-03 - 2:46 م

مرآة البحرين: اعتبرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معارضة استئنافية لشاب "22 عامًا" محكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنين وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، لعدم حضوره جلسة النظر في معارضته؛ وذلك لإدانته وآخر -سبق الحكم عليه- بالانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير وتيار الوفاء الإسلامي، وجمع أموال لصالح أعمال الجماعتين.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم الأول -استأنف في وقت سابق وتم تأييد الحكم عليه- بسجنه لمدة 10 سنوات عما أسند إليه من اتهامات، كما أمرت بتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، فيما برأت محكمة أول درجة متهمًا ثالثًا "17 عامًا - هارب" مما نسب إليه.