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تأييد السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهم بالانضمام لائتلاف 14 فبراير وتيار الوفاء
2018-02-03 - 2:46 م
مرآة البحرين: اعتبرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معارضة استئنافية لشاب "22 عامًا" محكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنين وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، لعدم حضوره جلسة النظر في معارضته؛ وذلك لإدانته وآخر -سبق الحكم عليه- بالانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير وتيار الوفاء الإسلامي، وجمع أموال لصالح أعمال الجماعتين.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم الأول -استأنف في وقت سابق وتم تأييد الحكم عليه- بسجنه لمدة 10 سنوات عما أسند إليه من اتهامات، كما أمرت بتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، فيما برأت محكمة أول درجة متهمًا ثالثًا "17 عامًا - هارب" مما نسب إليه.
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