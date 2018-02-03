2018-02-03 - 2:58 م

مرآة البحرين: أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن طرح مناقصة عامة جديدة لتشييد سور أمني من أجل تطوير محيط السياج الأمني الحالي بالمطار.

ويحمل المشروع اسم مركز المراقبة الثالث (CP3)، ويهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية وتحسينها على الموقع العام لمطار البحرين الدولي، إذ تشمل التحسينات تركيب المزيد من وحدات الإنارة وكاميرات المراقبة على السور الجديد. ولا بد أن تلبي هذه التحسينات الجديدة كافة المعايير والمتطلبات الأمنية الخاصة ببرنامج تحديث مطار البحرين الدولي الذي تصل تكلفته إلى 1.1 مليون دولار أمريكي والجاري تنفيذه حاليًا.

يأتي هذا المشروع بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى 2017 والتي اشتملت على هدم جميع المباني غير المأهولة التابعة الى مطار البحرين الدولي والتي كانت في حاجة ماسة الى تعزيز اشتراطات الأمن والسلامة، وقد تم الانتهاء من هذه المرحلة بنجاح في شهر مارس/آذار 2017.

هذا وتحدد المناقصة الفترة الزمنية الإجمالية للمشروع بأربعة وعشرين أسبوعًا.